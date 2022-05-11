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Son dakika haberleri! Mahkeme sonrası kavga: 3 yaralı, 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri! Mahkeme sonrası kavga: 3 yaralı, 5 gözaltı

Son dakika haber: Adıyaman'da görülen miras davası sonrasında çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken, olayla ilgi 5 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da görülen miras davası sonrasında çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken, olayla ilgi 5 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Asli Hukuk Mahkemesinde görülen miras kavgası sonrasında taraflar birbirine girdi. Akraba olan iki aile arasında adliye içerisinde başlayan sözlü tartışma bahçede kavgaya dönüştü. Kavgaya çok sayıda polis ekibi müdahale etti.

Çıkan kavgada darp nedeniyle M.F., E.E., M.H. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri S.E., F.F., Z.H. S.Ö. ve A.H. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(Ahmet Arslantaş-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Adıyaman, Polis, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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