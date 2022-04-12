Son dakika haberi! Maden ocağında iş kazası: 1 ölü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Maden ocağında iş kazası: 1 ölü

Demirören Haber Ajansı - Ali Sencer Arslan - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Maden ocağında iş kazası: 1 ölü

Son dakika haberler... ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda meydana gelen iş kazasında madenci Fevzi Yaman (46) hayatını kaybetti.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda meydana gelen iş kazasında madenci Fevzi Yaman (46) hayatını kaybetti.

Olay ilçeye bağlı Kandilli beldesindeki Türkiye Taş Kömürü Kurumuna bağlı Armutçuk Müessesi'nde meydana geldi. İddiaya göre eksi 500 kodunda kömür dökümü yapıldığı sırada işçilerden Fevzi Yaman, vagonlar arasında bulunan kömür boşaltma aparatına sıkıştı. Yaman'ı mesai arkadaşları ocaktan çıkartırken, sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fevzi Yaman'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Yaman'ın cenazesi kuruma ait ambulans ile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberi! Maden ocağında iş kazası: 1 ölü

Son dakika haberi! Maden ocağında iş kazası: 1 ölü

Son dakika haberi! Maden ocağında iş kazası: 1 ölü

Son dakika haberi! Maden ocağında iş kazası: 1 ölü

Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title