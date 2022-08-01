Son dakika haberi | MACAR ÇİFTİN ALTIN BİLEKLİK HIRSIZLIĞI KAMERADA

Antalya'da alışveriş bahanesiyle girdikleri kuyumcudan altın bileklik çalan Macar Jozsa Atılla ile eşi Jozsa Rabeka Melinda, durumu fark eden işyeri sahibi tarafından başka bir mağazada yakalandı. Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık olayı öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya alışveriş bahanesiyle giren Macar Jozsa Atılla ile eşi Jozsa Rabeka Melinda, bilekliklere bakmak istedi. Çift, bir süre zincirleri ve bileklikleri inceledi. İşyeri sahibinin dalgınlığından faydalanan Jozsa Atılla, 6 bin TL değerindeki altın bilekliği avucunun içine koyup cebine attı. Sonrasında ürünleri beğenmediğini söyleyen çift, kuyumcudan ayrıldı.

PEŞLERİNE DÜŞÜP YAKALADI

İşyeri sahibi Emrah Kahraman, bileklikleri yerine yerleştirirken bir tanesinin olmadığını fark etti. Kamera görüntülerini inceleyen Kahraman, bilekliğin çalındığını fark etti. İşyerinden çıkıp peşlerine düşen Kahraman, turist çifti başka mağazada alışveriş yaparken yakaladı. Kuyumcuya geri getirilen çift, çağrılan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Çiftin üzerinde yapılan aramada, altın bileklik ele geçirildi. Gözaltına alınan Macar çift, polis merkezine götürüldü.

ŞİKAYETÇİ OLMAYALIM DİYE PARA TEKLİF ETTİLER'

Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde kuyumcuya gelen Macar çiftin önce ürünleri izlediği, ardından erkek olanın bilekliği avucunun içine alarak cebine koyduğu görüldü. Hırsız çifti yakalayıp polise teslim ettiğini belirten Emrah Kahraman, "Bir süre bileklikleri inceleyip ayrıldılar. Ürünleri yerine koyarken eksik olduğunun farkına vardım. Görüntüyü inceleyince hırsızlığı fark ettim. Hemen peşlerine koşup, başka bir işyerinde yakaladım. Şikayetçi olmamamız için para ve alışveriş teklif ettiler. Kabul etmedik. Kendilerinden şikayetçiyiz" dedi.