Son dakika haberi | Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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Son dakika habere göre Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri İ.H'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada, 101,95 gram esrar, 153,98 gram kenevir, 4,05 gram metamfetamin, 2,21 gram skunk ile 2 bıçak ele geçirildi.
Olayla ilgili H.İ. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Çınar Türkmen - Güncel