Son dakika haberi | Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Son dakika habere göre Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri İ.H'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, 101,95 gram esrar, 153,98 gram kenevir, 4,05 gram metamfetamin, 2,21 gram skunk ile 2 bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili H.İ. gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Çınar Türkmen Emniyet Müdürlüğü Lüleburgaz Hisarcık Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi | Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.