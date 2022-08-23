Son dakika haberi! Lüleburgaz'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Yılmaz Mahallesi Set Sokak'ta bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın yaklaşık 15 dakikalık çalışmayla söndürüldü. Güncel Kaynak: AA / Çınar Türkmen Lüleburgaz İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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