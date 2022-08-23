Son dakika haberi! Lüleburgaz'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika gelişmesine göre Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yılmaz Mahallesi Set Sokak'ta bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın yaklaşık 15 dakikalık çalışmayla söndürüldü.
Kaynak: AA / Çınar Türkmen - Güncel