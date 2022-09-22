Son dakika haberi: Lüleburgaz'da evde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi... Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Özerler Mahallesi Hasan Ağa Çeşme Sokak'ta Hulusi Sönmez'e ait evden dumanların çıktığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Kaynak: AA / Çınar Türkmen - Güncel