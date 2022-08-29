Son dakika haberi! Lübnan'da terör örgütü DEAŞ'ın uyuyan hücresine operasyon Güncel Haberler Son dakika haberler: Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın güçlü olduğu bölgede terör örgütü DEAŞ'ın uyuyan hücresinin çökertildiği bildirildi. Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın güçlü olduğu bölgede terör örgütü DEAŞ'ın uyuyan hücresinin çökertildiği bildirildi. Lübnan Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Güvenliğinden yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde yuvalanan ve çökertilen DEAŞ hücresi hakkında bilgi verildi. Açıklamada, DEAŞ'a ait hücre elemanlarının, Suriye'den yasa dışı yollarla Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine gelerek burada bir köye yerleştiğinin tespit edildiği aktarıldı. Gelen istihbaratın değerlendirilmesinin ardından DEAŞ mensuplarına yönelik operasyon düzenlendiği ve hepsinin tutuklandığı ifade edildi. Yakalanan kişilerin daha önce Suriye'de terör faaliyetlerinde yer aldığı kaydedilen açıklamada hücrenin kaç kişiden oluştuğu ve uyruklarına dair bilgi verilmedi. Şiilerin yoğunlukta yaşadığı Nebatiye aynı zamanda İran destekli Hizbullah'ın da güneydeki "kalesi" olarak biliniyor. Güncel Kaynak: AA / İdiris Okuduci Lübnan Güncel Haberler Son Dakika

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