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Son dakika haberi: Libya'nın başkenti Trablus'ta silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 10 kişi öldü

AA - Aydoğan Kalabalık - Güncel
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Son dakika haberi: Libya'nın başkenti Trablus'ta silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 10 kişi öldü

Son dakika haberleri: Libya'nın başkenti Trablus'un Firnac ve Zaviye ed-Dehmani bölgelerinde, ülkenin batısında faaliyet gösteren iki silahlı grup arasında çatışma çıktı.

Libya'nın başkenti Trablus'un Firnac ve Zaviye ed-Dehmani bölgelerinde, ülkenin batısında faaliyet gösteren iki silahlı grup arasında çatışma çıktı.

AA muhabirine konuşan Libya İlk Yardım Kurumu Sözcüsü Usame Ali, dün gece ve bugün çıkan çatışmalar ve roket düşmesi sonucu 3'ü sivil 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin yaralandığını söyledi.

Öte yandan çatışmalar sırasında 2020 yılından bu yana ilk kez Trablus'un Ayn Zara bölgesine roket düştüğü, 1 kişinin öldüğü, 4'ünün yaralandığı kaydedildi. Yerel kaynaklar ölenler arasında bir çocuğun da olduğunu belirtiyor.

Çatışmaların Ulusal Birlik Hükümeti'ne yakın "Rada" ile "Başkanlık Muhafızları" arasında yaşandığı aktarıldı.

Trablus'taki havalimanında uçuşlar durduruldu

Libya merkezli Raid Haber Ağı'na göre, çatışmalar nedeniyle başkentteki Uluslararası Mitiga Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Trablus'a gelen uçaklar başkentin 200 kilometre doğusundaki Misrata Havaalanı'na yönlendirildi.

Haziran ayında da Trablus merkezli "Navasi Tugayı" ile "İstikrar Destek Birimi" arasında, başkentin Suk Sulesa bölgesinde çatışma çıkmış, olaylar kentte paniğe ve hasara sebep olmuştu.

AA / Aydoğan Kalabalık - Güncel

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