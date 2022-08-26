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Son dakika haberi! Kuzey Kore: Son dönemdeki yüksek ateş vakaları Kovid-19 değil, grip kaynaklı

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Son dakika haberi! Kuzey Kore: Son dönemdeki yüksek ateş vakaları Kovid-19 değil, grip kaynaklı

Bir son dakika haberine göre Kovid-19'a karşı zafer ilan eden Kuzey Kore, son dönemde Çin ile sınır bölgesinde görülen yüksek ateş vakalarının korkulduğu gibi Kovid-19 değil, grip kaynaklı olduğunu bildirdi.

Kovid-19'a karşı zafer ilan eden Kuzey Kore, son dönemde Çin ile sınır bölgesinde görülen yüksek ateş vakalarının korkulduğu gibi Kovid-19 değil, grip kaynaklı olduğunu bildirdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Ryanggang eyaletinde yaşayan 4 kişide yüksek ateş görüldü ve bunun, Kovid-19'dan kaynaklandığından şüphelenildi. Ancak hastalara yapılan testlerde, yüksek ateşin grip kaynaklı olduğu tespit edildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 10 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, 29 Temmuz'dan bu yana ülkede yeni vaka tespit edilmediğini belirterek Kovid-19'a karşı "zafer kazandıklarını" ilan etmişti.

Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana ülkede virüsün yayılmadığını iddia eden Kuzey Kore'de, ilk kez mayıs ayında vaka tespit edildiği bildirilmişti. Kaç vakanın tespit edildiği bilgisi paylaşılmazken vakaların Omicron'un "BA.2" olarak bilinen alt varyantı olduğu ifade edilmişti.

Resmi rakamlara göre, Kuzey Kore'de yaklaşık 74 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak uzmanlar, rakamların daha yüksek olduğunu düşünüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Alaca - Güncel

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