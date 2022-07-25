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Son dakika haberi! Kuzey İrlanda bölge hükümetinin ilk başbakanı Trimble hayatını kaybetti

AA - Büşra Selvi Öğütcen - Güncel
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Son dakika haberi! Kuzey İrlanda bölge hükümetinin ilk başbakanı Trimble hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Kuzey İrlanda Birlik Partisi eski lideri ve bölge hükümetinin ilk başbakanı David Trimble 77 yaşında yaşamını yitirdi.

Kuzey İrlanda Birlik Partisi eski lideri ve bölge hükümetinin ilk başbakanı David Trimble 77 yaşında yaşamını yitirdi.

Sky News'ın Trimble ailesi üyelerinin açıklamasına dayandırdığı haberinde, eski başbakanın bir süredir rahatsız olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 77 yaşındaki Trimble'ın rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Büyük ölçüde Protestanları temsil etmesiyle bilinen Birlik Partisinin eski lideri olan Trimble, 1998 ila 2002'de Kuzey İrlanda'daki bölgesel hükümetin başbakanlığını yapmıştı.

David Trimble, İngiltere ve İrlanda Cumhuriyeti hükümetleri arasında 1998'de imzalanan, İrlanda Adası'nda 30 yıl süren "düşük yoğunluklu savaşı" sonlandıran Hayırlı Cuma Anlaşması'nın mimarları arasındaydı.

Trimble, 1998'de imzalanan barış anlaşmasının ardından Kuzey İrlanda Sosyal Demokrat ve İşçi Partisi eski lideri John Hume ile Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Güncel

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