Son dakika haberi: Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberler: Kütahya'da düzenelenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. Kütahya'da düzenelenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine bir aracı takibe aldı. Aracın Kütahya-Eskişehir kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunda olduğunu tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Araçta yapılan aramada, 47 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan araçtaki M.Y, Ş.B, Ş.T. ve H.I.Ç, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Muharrem Cin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Kütahya Güncel Haberler Son Dakika

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