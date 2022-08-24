Son dakika haberi: Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
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Son dakika haberler: Kütahya'da düzenelenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Kütahya'da düzenelenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine bir aracı takibe aldı.
Aracın Kütahya-Eskişehir kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunda olduğunu tespit eden ekipler operasyon düzenledi.
Araçta yapılan aramada, 47 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan araçtaki M.Y, Ş.B, Ş.T. ve H.I.Ç, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel