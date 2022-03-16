Son dakika haberi... Kütahya'da şehit yakınları ile gazilere Devlet Övünç Madalyası verildi

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da şehit yakınları ile gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Ali Çelik, şehit ve gazilerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından şehit Osman Güler'in babası Nazım Güler'e, gaziler Ufuk Gürsoy ve Üsame Saldık'a Devlet Övünç Madalyası ve Beratlarını takdim etti.

Şehit Güler'e Allah'tan rahmet dileyen, gazilere de minnet duygularını ifade eden Çelik, "Vatan uğruna yapılabilecek en büyük fedakarlığı yaparak en yüce makama ulaşan şehitlerimizi şükran ve minnetle yad ediyorum. Başımızın tacı olan emanetlerinin 24 saat emrindeyiz. Kahraman gazilerimize sağlıklı bir ömür dilerim." dedi.

Belediye Başkanı Alim Işık, İl Jandarma Komutanı Murat Kırbaç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Fatma Uz ile müdürlük personelinin katıldığı tören, İl Müftü Yardımcısı İsa Ada'nın dua etmesinin ardından sona erdi.