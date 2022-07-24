Son dakika haberi! Kütahya'da orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı - Oğuzhan Kılıç - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre KÜRECİ KÖYÜNDE TAHLİYE ÇALIŞMASI BAŞLATILDIKütahya'nın Emet ilçesi Küreci köyü yakınlarında saat 18.00 sıralarında ormanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede 3 noktaya daha sıçrayan yangın nedeniyle gökyüzü kara dumanla kaplandı.
KÜRECİ KÖYÜNDE TAHLİYE ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Kütahya'nın Emet ilçesi Küreci köyü yakınlarında saat 18.00 sıralarında ormanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede 3 noktaya daha sıçrayan yangın nedeniyle gökyüzü kara dumanla kaplandı. Yangına 2 tanker uçak, 6 helikopter, 29 arazöz, 8 su ikmal aracı, 6 dozer, 3 greyder, 8 itfaiye aracıyla ile müdahale ediliyor. Alevlerin tehdit ettiği Küreci köyünde ise tahliye çalışması başlatıldı. Dumanların merkez ve Tavşanlı ilçelerinden görüldüğü belirtildi.
Oğuzhan KILIÇ- Ercan KOLKU/ KÜTAHYA,
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Güncel