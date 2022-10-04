Son dakika haberi | Kütahya'da 21 yıl önce işlenen cinayetin davası zaman aşımı nedeniyle düşürüldü Güncel Haberler Son dakika gündem haberine göre Kütahya'da 2001'de 25 yaşındaki Bedrettin Çeri'nin öldürülmesiyle ilgili müebbet hapis cezasına çarptırılan biri Çeri'nin babası 2 sanık, dosyanın zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle tahliye edildi. Kütahya'da 2001'de 25 yaşındaki Bedrettin Çeri'nin öldürülmesiyle ilgili müebbet hapis cezasına çarptırılan biri Çeri'nin babası 2 sanık, dosyanın zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle tahliye edildi. 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Temmuz 2022'de görülen karar duruşmasında cinayette azmettirici olduğu suçlamasıyla yargılanan baba Salim Çeri (70) ile cinayeti tasarlayarak işlediği suçlamasıyla yargılanan Ramazan Özkul'un (62) müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin sanık avukatları, davanın 20 yıllık zaman aşımına uğradığı iddiasıyla Bursa Bölge Adliye Mahkemesine başvurdu. İstinaf başvurusunda Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Saydam'ın, "savcılığın zaman aşımı hesabının yanlış olduğuna ve gerçekte ise zaman aşımının bu dosya bakımından dolduğuna ve davanın düşmesi gerektiğine" ilişkin bilimsel mütalaasına yer verildi. Dosyayı inceleyen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi, 20 yıllık zaman aşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle, sanıklar hakkındaki kamu davasının zaman aşımı sebebiyle düşürülmesine karar verdi. Kararın ardından sanıklardan Ramazan Özkul cezaevinden tahliye edildi. Cezaevinde iken sağlık koşulları nedeniyle daha önce hakkında adli kontrol kararı verilen sanık Salim Çeri'nin ise adli kontrol kararı kaldırıldı. Cinayet 20 yıl sonra aydınlatılmıştı Kütahya-Gediz kara yolu 12. kilometresinde 19 Mart 2001'de yola yakın bir alanda Bedrettin Çeri'nin (25) tabancayla öldürülmüş bulunmasına ilişkin dosyayı yeniden ele alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçen yıl ekimde baba Salim Çeri ve Ramazan Özkul'u gözaltına almış, zanlılar tutuklanmıştı. Güncel Kaynak: AA / Muharrem Cin Kütahya Bursa Güncel Haberler Son Dakika

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