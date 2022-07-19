Son dakika haberi | Kurusıkı tabancayla kazara kendini yaralayan kişi hastaneye kaldırıldı Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'un İlkadım ilçesinde kurusıkı tabancayla kazara kendini yaralayan kişi hastanede tedavi altına alındı. Samsun'un İlkadım ilçesinde kurusıkı tabancayla kazara kendini yaralayan kişi hastanede tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Derebahçe Mahallesi 48. Sokak'taki markette dün gece arkadaşlarıyla bulunan Ali K. (26), arkadaşından aldığı kurusıkı tabancayı şaka yapmak amacıyla kafasına dayayıp ateşledi. Sağ kaş üstünde yanma ve yüzeysel yaralanma oluşan Ali K. sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ali K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine giden polis ekipleri, kurusıkı tabancaya el koydu. AA / Recep Bilek - Güncel İlkadım Samsun Güncel Haberler Son Dakika

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