Son dakika haberi! Kurucaşile açıklarında hortum kamerada Edinilen son dakika gelişmesine göre BARTIN'da denizde oluşan hortum, tedirgin etti. BARTIN'da denizde oluşan hortum, tedirgin etti. Karaya ulaşmadan etkisini yitiren hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kurucaşile ilçesi açıklarında denizde hortum oluştu. Tedirginliğe neden olan hortum, deniz üzerinde yaklaşık 10 dakika etkili olduktan sonra kayboldu. Hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel Kurucaşile Güncel Haberler Son Dakika

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