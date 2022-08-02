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Son dakika haberi! Jandarma Kumluca'da uyuşturucuya geçit vermiyor

Son dakika haberi! Jandarma Kumluca'da uyuşturucuya geçit vermiyor

Son dakika 3. sayfa haberine göre Antalya'nın Kumluca ilçesindeki turizm merkezlerinde seyyar satıcılık yapan şahsın evinde jandarma ekiplerince yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Antalya'nın Kumluca ilçesindeki turizm merkezlerinde seyyar satıcılık yapan şahsın evinde jandarma ekiplerince yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Yazır Mahallesi'nde uyuşturucu madde ile mücadelede çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda, Olympos ve Çıralı sahilinde seyyar satıcılık yaptığı tespit edilen Y.G'nin evinde Adrasan Jandarma Karakol Komutanlığınca yapılan aramada, 5 gram esrar maddesi, 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen materyal ele geçirildi. Ayrıca seyyar satıcılıkta kullanılan satışa hazır yiyecek malzemeleri ile bin adet seyyar satıcı kartviziti bulundu. Y.G.'ye idari para cezası uygulanıp adli işlemlere başlandı. Şüpheli ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını, Olympos ile Çıralı sahilinde seyyar satıcılık yaptığını ve kendi adına kart bastırdığı ifade etti. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Antalya Kumluca 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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