Son dakika haberi... Kumluca'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı Güncel Haberler Son dakika haber: Kumluca ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Kumluca ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salur Mahallesi'nde H.A'nın uyuşturucu madde imal etmek maksadıyla kenevir bitkisi yetiştirdiğini belirledi. Düzenlenen operasyonda H.A. gözaltına alınırken, ev ve arazisinde yapılan aramada 232 kök Hint keneviri, 10 kilogram kubar esrar, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Zanlı ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü, ele geçirilen kenevir bitkilerine ise imha edilmek üzere el konuldu. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Çakmak Jandarma Kumluca Güncel Haberler Son Dakika

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