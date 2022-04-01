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Son dakika haberi: Kültür ve Turizm Bakanlığı 206 sözleşmeli personel alacak

AA - Hamdi Çelikbaş - Güncel
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Son dakika haberi: Kültür ve Turizm Bakanlığı 206 sözleşmeli personel alacak

Son dakika haberi: Kültür ve Turizm Bakanlığı çeşitli kadrolara 206 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı çeşitli kadrolara 206 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere arkeolog ve müze araştırmacısı pozisyonlarına sözlü sınav ile toplam 69 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirileceği belirtildi.

Bakanlığın bir başka ilanında ise taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 6 avukat, 4 çocuk gelişimcisi, 127 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 137 sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu.

Her iki ilan için başvurular 11-25 Nisan'da elektronik ortamda "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden yapılacak.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler bakanlığın "www.ktb.gov.tr" internet adresinde yer alacak.

AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

İstihdam, Gazete, Turizm, Güncel, Haberler

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