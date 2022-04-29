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Son dakika haberi! Küçükçekmece'de zincirleme kazada 12 kişi yaralandı

AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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Son dakika haberler: Küçükçekmece'de bir kamyonet, Havaist otobüsü ve İETT otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de bir kamyonet, Havaist otobüsü ve İETT otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

İkitelli Caddesi'nde seyir halindeki Havaist otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik ışıklarında duran bir kamyonete, arkasından gelen İETT otobüsü de Havaist otobüsüne çarptı.

Zincirleme trafik kazasında, araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

Küçükçekmece, Kamyonet, İETT, Güncel, Haberler

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