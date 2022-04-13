Küçükçekmece'de bir binada çıkan yangın söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Küçükçekmece'de bir binada çıkan yangın söndürüldü

AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
 - Güncelleme:

Küçükçekmece'de bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Halkalı Merkez Mahallesi Çamlık Sokak'taki 4 katlı binanın 2. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri binayı tahliye etti. Binanın birinci katındaki dairede oturan yaşlı kadın ise itfaiye ekiplerinin yardımıyla dışarı çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülen yangında binada maddi hasar oluştu.

Küçükçekmece'de bir binada çıkan yangın söndürüldü

Küçükçekmece'de bir binada çıkan yangın söndürüldü

Küçükçekmece'de bir binada çıkan yangın söndürüldü

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

Küçükçekmece, Halkalı, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title