Son dakika gündem: KÜÇÜKÇEKMECE'DE 2 ARKADAŞIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Son dakika habere göre KÜÇÜKÇEKMECE'de bir kahvaltı salonunda 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir kahvaltı salonunda 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin sokaktan geçtiği ve insanların korku ve panikle kaçıştığı görülüyor.

Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi'nde dün saat 16.00 sıralarında bir kahvaltı salonunda oturan Yusuf Arslan (25) ve Abdullah Okumuş'a (19), otomobil içerisinden ateş açıldı. Ağır yaralanan Arslan ve Okumuş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemeleri sürerken, güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bir otomobilin caddeye geldiği, otomobilin sokaktan geçtiği ve çevredekilerin silahlı saldırı sırasında panikle kaçtığı görülüyor.