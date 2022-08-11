Son dakika haberi: Küba'da limandaki petrol depolama tesislerindeki yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberlerine göre Küba'nın Matanzas Limanı'ndaki tanker üssünde 5 Ağustos'ta meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 125 kişinin yaralandığı yangın kontrol altına alındı.

Küba'nın Matanzas Limanı'ndaki tanker üssünde 5 Ağustos'ta meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 125 kişinin yaralandığı yangın kontrol altına alındı.

Ülkenin kuzeyindeki "Matanzas Süper Tanker Üssü" olarak bilinen ham petrol depolama tesislerinde günlerdir devam eden yoğun çalışmanın ardından yangın durduruldu.

Küba Ulusal İtfaiye Daire Başkanı Avalos Jorge, yangının büyük oranda söndürüldüğünü belirterek, soğutma çalışmalarının kalabalık bir ekiple sürdürüldüğünü bildirdi.

Petrol sızıntısı nedeniyle halen küçük yangınların devam ettiğini dile getiren Jorge, Venezuela ve Meksikalı meslektaşlarının benzersiz bir gayret gösterdiğini kaydetti.

Jorge, uluslararası iş birliğine destek veren ülkelere teşekkür ederek, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

Patlamaların yol açtığı yangınlar sebebiyle yakıt depolama tesislerinin yüzde 40'nın yok olduğu ve telafisinin çok zaman alacağı değerlendiriliyor.

Öte yandan Küba Halk Sağlığı Bakanlığından yapılan açıklamada, hastanede tedavileri devam eden 5'i ağır olmak üzere 20 kişinin bulunduğu bildirildi.

Yıldırım isabet etmişti

Yetkililer, yıldırım isabet etmesi nedeniyle limanda bulunan yakıt depolama tanklarında yangın çıktığını, ilk belirlemelere göre 77 kişinin yaralandığını, 17 itfaiyecinin ise kayıp olduğunu duyurmuştu.

Matanzas Limanı; petrol kuyuları, rafinerileri, dev tanker ekipmanları ve termik santralleriyle ülkenin en büyük sanayi ve ticaret limanı olarak biliniyor.