Son dakika haberi... Kuaför salonunun alüminyum kapısına giren yılanı itfaiye çıkardı Son dakika haberler... Sivas'ta bir iş yerinin alüminyum kapısındaki boşluğa giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanıp doğaya bırakıldı. Sivas'ta bir iş yerinin alüminyum kapısındaki boşluğa giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanıp doğaya bırakıldı. Kümbet Mahallesi'nde kadın kuaför salonunun alüminyum kapısındaki boşluğuna yılan girdiğini gören iş yeri sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yılanı çıkartamayınca kapıyı sökerek itfaiye müdürlüğüne götürdü. Ekipler, kapının bir bölümünü keserek yakaladıkları yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı doğal ortamına bıraktı. AA / Halife Yalçınkaya - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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