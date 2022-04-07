Son dakika haberi: KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Varlı, Polis Haftası'nı kutladı

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Varlı, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Varlı, mesajında, Türk Polis Teşkilatı'nın köklü geçmişiyle yurdun, şanlı bayrağın ve aziz milletin yılmaz koruyucusu ve savunucusu olarak üstün bir hizmet anlayışıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Emniyet teşkilatının kendisini sürekli yenileyen, gelişen teknolojileri en iyi şekilde kullanan, yüksek disiplin anlayışına sahip personeli ve modern donanımıyla ülkenin en köklü ve göz bebeği kurumlarından birisi olduğunu vurgulayan Varlı, şunları kaydetti:

"Polis teşkilatı, 24 saat esasına göre canları pahasına kahramanca mücadele ediyor. Bundan sonra da topluma güven veren hizmetlerini yüksek bir şuurla ve halkla bütünleşerek en iyi şekilde devam ettireceğine inancımız tamdır. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümünde, vatan uğruna canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Halkımızın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan ve yurdumuzun her köşesinde görev yapan tüm polislerimizin haftasını en içten duygularımla kutluyorum."