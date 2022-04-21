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Son dakika haberi: Kozan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği iftar verdi

AA - Fatih Azgın - Güncel
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Son dakika haberi: Kozan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği iftar verdi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kozan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından şehit ve gazi ailelerine iftar verildi.

Kozan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından şehit ve gazi ailelerine iftar verildi.

Kaymakam Şafak Gürçam, dernek binasının bahçesinde düzenlenen iftarda, ramazan nedeniyle şehit aileleri ve gazilerle bir arada oldukları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Devletin tüm kurumları olarak şehit ve gazi ailelerimizin yanındayız. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Dernek Başkanı Sümmani Göztaş da iftara geniş katılım için herkese teşekkür eti.

İftara Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, şehit ve gazi aileleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

AA / Fatih Azgın - Güncel

Şehit, İftar, Kozan, Gazi, Güncel, Haberler

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