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Son dakika haberi... Köyceğiz'de orman yangını riski uyarısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... Köyceğiz'de orman yangını riski uyarısı yapıldı

Son dakika gündem haberi: Muğla genelinde 42 dereceye ulaşması beklenen hava sıcaklıklarının ardından Muğla Valiliği, vatandaşların orman yangınlarına karşı dikkatli ve duyarlı olunması çağrısında bulundu.

Muğla genelinde 42 dereceye ulaşması beklenen hava sıcaklıklarının ardından Muğla Valiliği, vatandaşların orman yangınlarına karşı dikkatli ve duyarlı olunması çağrısında bulundu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Pazar ve Pazartesi günleri hava sıcaklıklarının 42 santigrat derece, nem oranının yüzde 10-30 arası ve kuvvetli rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esmesi bekleniyor. Beklenen sıcak hava ve kuru hava ile birlikte kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Muğla Valiliği tarafından da uyarılar yapılırken, açıklamada valilik tarafından yasaklanan ormanlık alanlara girilmemesi, yol kenarlarına yangına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmaması, anız, bahçe ve sera temizliği gibi hiç bir suretle orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmaması, orman ve diğer yangınlar açısından çok dikkatli davranılması, görülen olumsuzlukların bekletilmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletilmesi konularında daha duyarlı olunması, önümüzdeki 3 gün boyunca özellikle ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini arttıracak davranışlardan kaçınılması gerektiği ifade edildi.

(Osman Acar/İHA)

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Muğla Valiliği Köyceğiz Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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