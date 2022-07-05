Son dakika haberi! Koronavirüste Bu Hafta: 25 Kişi Hayatını Kaybetti, 57 Bin 113 Kişi Pozitif Çıktı

Sağlık Bakanlığı'nın 27 Haziran-3 Temmuz 2022 tarihlerine ilişkin koronavirüs verilerine göre; yedi gün içerisinde 57 bin 113 kişi pozitif çıktı, 30 bin 478 kişi ise iyileşti. Geçen hafta virüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'nın bugün yayınladığı ' Türkiye Haftalık Covid-19 Tablosu' 27 Haziran-3 Temmuz 2022 tarihleri arasını kapsıyor. Bu hafta içerisinde 57 bin 113 vaka ortaya çıkarken 25 kişi yaşamını yitirdi, 30 bin 478 kişi ise iyileşti. Türkiye'deki toplam vaka sayısı 15 milyon 180 bin 444'e, toplam vefat sayısı ise 99 bin 57'e ulaştı.

20 Haziran ile 26 Haziran arasındaki dönemde ise haftalık vaka sayısı 26 bin 635, vefat sayısı 17, iyileşen sayısı 11 bin 256 kişi idi.

ANKA / Güncel