Son dakika haberi: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 14 bin 364 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 14 bin 364 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 272 bin 435 testte 14 bin 364 vaka tespit edildi. 61 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 526 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 272 bin 435 testte 14 bin 364 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 61 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 526 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,08, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,33 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 773 bin 691, 2'nci dozda 52 milyon 964 bin 480 ve 3'üncü dozda 27 milyon 591 bin 640 olmak üzere 146 milyon 823 bin 531 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

Haber: ANKARA,