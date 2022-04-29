Son dakika haberi | Köpeklerin saldırısında yaralandı

ANTALYA'da sokakta yürürken 10'dan fazla köpeğin saldırısına uğrayan Özgür E. (46), bacağından yaralandı. Aynı köpeklerin, Özgür E.'nin yanı sıra, başka vatandaşlara da saldırdığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi Yaşar Sobutay Bulvarı'nda yaya olarak evine doğru giden Özgür E.'nin bir anda etrafını köpekler sardı. Köpeklerin kovaladığı Özgür E., caddeye fırlayıp refüje geçti. Bu sırada köpeklerden biri Özgür E.'yi sağ bacak baldırından ısırdı. Köpekler bir süre sonra dağılırken, Özgür E. çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Özgür E.'ye 3 dikiş atıldı.

Özgür E.'ye saldıran köpeklerin aynı bölgede farklı tarihlerde başka vatandaşlara saldırdığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Özgür E.'nin elinde poşetlerle yürüdüğü sırada köpeklerin bir anda saldırdığı ve yola fırladığı görüldü. Aynı köpeklerin bebek arabası ve yanında genç bir kızla yürüyen bir kadına da saldırdığı kameralara yansıdı. Köpeklerin başka bir vatandaşa saldırdığı anlar da görüntülerde yer aldı.