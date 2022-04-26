Son dakika haberi: KÖPEK DÖVÜŞTÜREN KİŞİYE GÖZALTI - Haberler

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Son dakika haberi: KÖPEK DÖVÜŞTÜREN KİŞİYE GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika habere göre TRABZON'un Sürmene ilçesinde köpek dövüştürdüğü tespit edilen H.D. (27) jandarma ekiplerince yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - TRABZON'un Sürmene ilçesinde köpek dövüştürdüğü tespit edilen H.D. (27) jandarma ekiplerince yakalandı.

Sürmene ilçesindeki karla kaplı arazide 2 köpeğin dövüştürüldüğü anlar, sosyal medyadan paylaşıldı. Tepki çeken paylaşım sonrası harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi ve Sürmene İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, köpekleri dövüştürdüğü tespit edilen H.D.'yi yakaladı. H.D. gözaltına alınırken, el konulan köpekler barınağa teslim edildi. Sorgusunun ardından serbest bırakılan H.D. hakkında 'hayvanlara eziyet etmek'ten adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma, Hisarcık, Sürmene, Köpek, Güncel, Haberler

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