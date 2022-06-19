Son dakika haberi | Köpeği kurtarmak isterken kanala düştü; o anlar kamerada

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kanalda sürüklenen köpeği kurtarmak isteyen gençlerden biri dengesini kaybedince suya düştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, köpek başka bir kişi tarafından kurtarıldı..

Mithatpaşa Mahallesi'ndeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında bir köpeğin sürüklendiğini görenler, kurtarmak için seferber oldu. Cihan Yalçın, Murat Bilgi ve Fevzi Çolbantay, birbirlerine tutunarak kanalın kenarına inmeye çalıştı. Köpeği kurtarmak isteyen gençlerden Bilgi, dengesini kaybedince kanala düştü. Su seviyesi az olunca Bilgi, köpeğin peşine düştü. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından görüntülendi. 500 metre sürüklenen köpek ise bir başka kişi tarafından kurtarılıp, sudan çıkartıldı.