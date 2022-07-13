Son dakika haberi | Konya'da yol verme kavgasında silahla vurulan bir kişi öldü, bir kişi yaralandı Gelen son dakika haberlerine göre Konya'nın Güneysınır ilçesinde, trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurulan 2 kişiden biri hayatını kaybetti. Konya'nın Güneysınır ilçesinde, trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurulan 2 kişiden biri hayatını kaybetti. Kızılöz Mahallesi'nde, 33 KR 341 ve 42 RA 208 plakalı araçlarla Göksu Şelalesi'nden gelen 8 kişi ile aynı istikamete giden plakası henüz belirlenemeyen başka bir araçtaki 3 kişi arasında, yol verme konusundan çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Plakası belirlenemeyen araçtakilerden birinin tabancayla ateş etmesi sonucu, Halil Toptaş ve T.Ö. yaralandı. Ağır yaralı olarak Güneysınır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halil Toptaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunmayan T.Ö. ise Konya Numune Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın şüphelisi olduğu öne sürülen B.T, il merkezinde Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu. AA / Serhat Çetinkaya - Güncel Güneysınır Hisarcık Göksu Konya Güncel Haberler Son Dakika

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