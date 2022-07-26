Son dakika haberi! Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı Son dakika habere göre Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan Mustafa A, ( 24), Sinan N. (37), Tuğrul U. (30) ve H.K'nin (19) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 zanlı tutuklandı. Konya'dan ilçeye uyuşturucu getirdiği tespit edilen Sinan N'nin kullandığı araç Sarıköy mevkisinde jandarma ve polis ekiplerince durdurulmuş, yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti. Ekipler, Sinan N. ile araçta bulunan 3 şüpheliyi gözaltına almıştı. Güncel AA / Abdülhamit Yaşar Beyşehir Hisarcık Konya Güncel Haberler Son Dakika

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