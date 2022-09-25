Son dakika haberi! Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberler: Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde uyuşturucu hap bulunduran 2 zanlı tutuklandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde uyuşturucu hap bulunduran 2 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan E.K. (24) ve C.Y. (33) adliyeye sevk edildi.
İki şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Polis ekipleri dün, Camikebir Mahallesi'nde şüphe üzerine 06 FJ 5651 plakalı otomobili durdurmuş, yapılan aramada otomobilin bagajında 1398 uyuşturucu hap ele geçirilmişti. Otomobilde bulunan E.K. ve C.Y. gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel