Son dakika haberi! Konya'da tefecilik operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'da tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düşük faizle borç verme vaadiyle senet karşılığında vatandaşların mal varlıklarına el konulduğu iddiaları üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 14 senet, bir çek ve tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.