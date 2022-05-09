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Son dakika haberi... Konya'da tarlasında elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti

AA - Serhat Çetinkaya - Güncel
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Son dakika haberi... Konya'da tarlasında elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Konya'nın Sarayönü ilçesinde tarlada elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

SARAYÖNÜ, KONYA (AA) - Konya'nın Sarayönü ilçesinde tarlada elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Özkent Mahallesi'nde tarlasındaki elektrik panosuyla ilgilenen Oğuz Kağan Han Çobanoğlu (30), akıma kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri, Çobanoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Çobanoğlu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Sarayönü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Serhat Çetinkaya - Güncel

Oğuz Kağan , Sarayönü, Konya, Güncel, Haberler

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