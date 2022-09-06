Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Konya'da tabancayla 3 kişiyi öldüren sanığa 3 kez müebbet hapis cezası verildi

Güncel Haberler

Son dakika haberi: Konya'da tabancayla 3 kişiyi öldüren sanığa 3 kez müebbet hapis cezası verildi

Son dakika haberi: Konya'da tabancayla 3 kişiyi öldüren tutuklu sanık, 3 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Konya'da tabancayla 3 kişiyi öldüren tutuklu sanık, 3 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yusuf Ö. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Yusuf Ö, pişman olduğunu belirterek, "Keşke bu olay olmasaydı." dedi.

Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdiği sanığa, 3 kez müebbet hapis cezası verdi.

Merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, 7 Nisan 2020'de bir kamyon bakım servisinde çalışan Halil İbrahim Uzun'u tabancayla başından vurarak öldürdükten sonra karakola teslim olan Yusuf Ö, Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki iş yerinin sahipleri Yaşar Baki Uzun (37) ve Mehmet Ali Şeflek'i de tabancayla vurduğunu söylemişti. İş yerine giden sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Uzun ve Şeflek de yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Havva Dereağzı - Güncel

Konya Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title