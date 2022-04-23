Son dakika haberi: Konya'da kazada ölen 2 genç, toprağa verildi

KONYA (DHA) - KONYA'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Furkan Zileli (19) ile arkadaşı Alperen Dere'nin (19) cenazeleri toprağa verildi. Gençlerden geri Konyaspor maçında yan yana çekilmiş fotoğrafları kaldı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan Furkan Zileli ile Alperen Dere'ye, İsa Shapıınov'un (25) kullandığı 42 MA 7519 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Furkan Zileli ile arkadaşı Alperen Dere'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada refüjlere çarparak duran otomobilin sürücüsü İsa Shapıınov da yaralandı. Sürücü, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alperen Dere, Hacıveyis Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Arkadaşı Furkan Zileli ise Çumra ilçesi Alibeyhüyüğü Mahallesi'nde defnedildi. Gençlerden geri Konyaspor tribününde yan yana çektirdikleri fotoğrafları kaldı.