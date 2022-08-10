Son dakika haberi... Konya'da kaçak silah imalatı ve ticareti yaptığı öne sürülen 5 kişi tutuklandı Bir son dakika haberine göre Konya'da kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik operasyonda yakalanan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı. Konya'da kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik operasyonda yakalanan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyon kapsamında 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılardan 1'i salıverildi. Adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 5'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis ekiplerince, silah kaçakçılarına yönelik 5 Ağustos'ta, düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmış, iş yerlerinde yapılan aramalarda 275 ruhsatsız tabanca, 16 bin 694 uyuşturucu hap 4 ruhsatsız av tüfeği, 653 tabanca şarjörü, 1195 tabanca namlusu ve silah parçaları ele geçirilmişti. Güncel AA / Savaş Güler Güncel Haberler Son Dakika

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