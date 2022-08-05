Kaçak silah imalatı ve ticareti yaptığı öne sürülen 6 şüpheli yakalandı Konya'da kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik operasyonda 275 tabanca ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı. Konya'da kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik operasyonda 275 tabanca ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalarda tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 275 tabanca, 4 ruhsatsız otomatik av tüfeği, 16 bin 694 uyuşturucu hap, 653 tabanca şarjörü, 1195 tabanca namlusu ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. AA / Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kaçak silah imalatı ve ticareti yaptığı öne sürülen 6 şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.