Son dakika haberi | Konya'da iş makinelerinin deposundan yakıt çalan 2 şüpheli tutuklandı Son dakika haberleri: Konya'nın merkez Meram ilçesinde bir hafriyat şirketinin otoparkındaki iş makinelerinin deposundan 2 bin litre yakıt çalan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Konya'nın merkez Meram ilçesinde bir hafriyat şirketinin otoparkındaki iş makinelerinin deposundan 2 bin litre yakıt çalan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği, Kozağaç Mahallesi'ndeki iş yerinin otoparkında bulunan kepçe, çekici ve kamyonların deposundan yakıt çalan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin, iş yerinin kamera kayıt cihazını da çalmaları üzerine polis, çevredeki kameraları inceledi. Polis, gece 3 zanlının iş yerine bir minibüsle geldiğini, çaldıkları yakıtı otoparktaki bir kamyonete yükleyerek götürdüklerini, naklettikten sonra kamyoneti geri getirip bıraktıklarını tespit etti. Olayda kullanılan minibüsten kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı. Polis, Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki bir adreste, çalınan yakıtın 700 litresini ele geçirerek hafriyat şirketine teslim etti. AA / Serhat Çetinkaya - Güncel Emniyet Müdürlüğü Meram Konya Güncel Haberler Son Dakika

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