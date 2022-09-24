Son dakika haberi! Konya'da iki kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı arazi kavgasının zanlısı aranıyor Güncel Haberler Son dakika haber: Konya'nın Karapınar ilçesinde iki kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin yaralandığı arazi kavgasının zanlısı aranıyor. Konya'nın Karapınar ilçesinde iki kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin yaralandığı arazi kavgasının zanlısı aranıyor. İddiaya göre, Akçayazı Mahallesi'nde O.K. (62) ile H.İ. (58) arasında arazi anlaşmazlığından çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahla vurulan H.İ. olay yerinde hayatını kaybetti, eşi F.İ. (54) ile oğlu M.İ. (22) yaralandı. Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan F.İ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli O.K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Abdullah Doğan Karapınar Konya Güncel Haberler Son Dakika

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