Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Konya'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Son dakika haberi! Konya'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri: Konya'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Konya'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ve Selçuklu ilçelerindeki üç evden yaklaşık 250 bin lira, ziynet eşyası ve televizyon çalınması üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, hırsızlık yapılan mahallelerdeki güvenlik kameralarından, şüphelilerin Oktay Y, Ahmet Ö, Mustafa Ö, Furkan B. ve Mehmet A. olduğunu tespit etti.

Harekete geçen ekipler, 5 şüpheliyi belirlenen adreslere düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Evlerden çalınan para ve ziynet eşyaları sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, çalınan ev eşyalarını satın aldıkları tespit edilen H.E. ve S.K. hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Konya Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title