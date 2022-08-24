Son dakika haberi! Konya'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

Konya'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ve Selçuklu ilçelerindeki üç evden yaklaşık 250 bin lira, ziynet eşyası ve televizyon çalınması üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, hırsızlık yapılan mahallelerdeki güvenlik kameralarından, şüphelilerin Oktay Y, Ahmet Ö, Mustafa Ö, Furkan B. ve Mehmet A. olduğunu tespit etti.

Harekete geçen ekipler, 5 şüpheliyi belirlenen adreslere düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Evlerden çalınan para ve ziynet eşyaları sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, çalınan ev eşyalarını satın aldıkları tespit edilen H.E. ve S.K. hakkında işlem başlatıldı.