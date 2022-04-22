Son dakika haberi | Konya'da eşini otomobilde silahla ağır yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

KONYA (AA) - Konya'nın Karatay ilçesinde otomobilde eşini tabancayla ağır yaralayan kişi, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Sedirler Mahallesi Hasanmescid Mahallesi'nde Tahsin E, gece saatlerinde kullandığı otomobildeki eşi Hatice E. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Tahsin E, tabancayla ağır yaraladığı eşini araçtan indirip kaçmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine yaralı kadın, 112 Acil Servis ekibince Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, Tahsin E'nin Saraçoğlu Caddesi'nde otomobiliyle seyir halinde olduğunu belirledi.

Bir süre sonra polisleri fark eden şüpheli, Meram ilçesi Kartepe Sokak'ta otomobile çarparak durdu.

Polisler tarafından yakalanacağını anlayan Tahsin E, aynı silahla başına ateş etti.

Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Tahsin E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.