Son dakika haberi: Konya'da bir kişiyi öldürüp, 5 kişiyi yaralayan sanığın yargılanması sürüyor

Son dakika haberi: Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde bir markette çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldürüp, 5 kişiyi yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde bir markette çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldürüp, 5 kişiyi yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Orhan Ç. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen Orhan Ç. önceki beyanlarını tekrarladı, kavganın kendisine küfür edilmesi nedeniyle çıktığını iddia etti.

Orhan Ç'nin avukatı ise müvekkilinin cezai ehliyetinin olup olmadığına ilişkin rapor alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, avukatın talebinin reddine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Karabağ Mahallesi'nde aralarında husumet olan eski dünürleriyle 12 Haziran'da bir markette tartışan Orhan Ç'nin, yanında bulunan silahla markettekilere ateş açması sonucu Gökhan Aydoğan olay yerinde hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.