Son dakika haberi | Konya'da balık halinde 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili davaya devam edildi

KONYA (AA) - Konya'da balık halinde bir kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin, 7'si tutuklu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince Adliye Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Mustafa Y, Abdurrahman Y, Hakkı Y, Faruk G, Bekir K, Hakan K, Ziya K. ile tutuksuz yargılanan Coşkun B, Emrullah A, Nizamettin Ö, Ertuğrul E, Uğur H. ve taraf avukatları katıldı.

Bekir K'nin avukatı Erkan Gökmenoğlu, "Olayda ne yağma ne de yağmaya teşebbüs vardır ancak karşı taraf olaydan önce hazırlık yapmıştır. İlk ateş edenler de Abdurrahman Y. ve Mustafa Y'dir." ifadelerini kullandı.

Faruk G'nin avukatı Merve Turan ise müvekkilinin balık halinde tezgahtarlık yaptığını, olay günü üst kattan gelen saldırıyı defetmek için silahla ateş ettiğini, kendisini ve arkadaşlarını korumak istediğini öne sürdü.

Coşkun B'nin avukatı Musa Doğan, müvekkilinin yağma suçunu işlemediğini ve Oğuzhan Koyunsever'in öldürüldüğü kavgada ilk hareketin Mustafa Y. tarafından yapıldığını savundu.

Abdurrahman Y'nin avukatı Cengiz Erkoyuncu ise "Müvekkilim, ateş edildikten sonra ateş etmiş, maktulün bulunduğu yere gelmiştir. Yine orada kardeşi Mustafa'nın vurulduğunu görünce silahı almış, diğerlerinin yanına giderek Nizamettin'in elindeki silahı uzaklaştırmış, 'Niye buraya geldiniz?' şeklinde beyanda bulunmuştur. Karşı grubun 7'sinde barut izi vardır. Müvekkilimin eylemleri meşru müdafaa kapsamındadır. Nizamettin'in elinden silahı alıp uzaklaştırması da sınırın aşılmadığının göstergesidir." diye konuştu.

Mustafa Y'nin avukatı Kazım Turan da "Mustafa Y. ve grubunun davranışlarında bir suç işleme iradesine yönelik alınmış karar söz konusu olmayıp aksine suçun önlenmesine yönelik bir karar vardır. Müvekkilimin tahliyesini talep ederiz." beyanında bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Meram ilçesindeki balık halinde 5 Şubat 2021'de iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, Oğuzhan Koyunsever hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı. Kavgaya karıştıkları iddia edilen kişiler hakkında dava açılmıştı.