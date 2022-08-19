Son dakika haberi! Konya'da arkadaşlarını darbederek öldüren sanıkların yargılanması sürüyor

Konya'da arkadaşlarını darbederek öldürdükleri ve cesedini su kanalına attıkları iddiasıyla tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Arif G. (29) ve Bilal Y. (31) ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Arif G, olay günü maktul Hulusi İnan ile aralarında tartışma çıktığını, kavga ettiklerini ancak eylemini devam ettirmediğini iddia etti.

Arif G, suçsuz olduğunu öne sürerek, "Ben eylemime devam etmedim. Maktule yardım ettim, birini öldürecek kadar cani değilim. Tahliyemi isterim." ifadesini kullandı.

Diğer sanık Bilal Y. ise önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bir gün önce şahısla anlaşıp ertesi gün buluştuk, yedik, içtik, sohbet ettik. Daha sonra maktulle aramızda tartışma çıktı. Ben bir anlık öfkeyle maktulü kanala atmak istedim. Arif engel oldu, o hiçbir şeye karışmadı. Ben de daha sonra eylemimden vazgeçtim, oradan ayrıldık."

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Karatay ilçesinde, 2 yıl önce Hulusi İnan'ın (42) cesedi Sakyatan Mahallesi'ndeki su tahliye kanalında bulunmuş, İnan'ı darbederek öldürdükleri, ardından cesedi su tahliye kanalına attıkları iddiasıyla tutuklanan Arif G. ile Bilal Y. hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.