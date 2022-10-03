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Son dakika haberi: Konya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 5'e yükseldi

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Son dakika haberi: Konya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 5'e yükseldi

Son dakika gündem haberine göre Konya'nın Yunak ilçesinde dün 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 5'e yükseldi.

Konya'nın Yunak ilçesinde dün 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 5'e yükseldi.

Kazada ağır yaralanan Zübeyde Harmancı, Konya'da tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybeden Şemsettin Murat Kaya, Bayram Kaya ve Zehra Kaya ile Ragibe Harmancı ve Zübeyde Harmancı'nın cenazelerinin bugün Konya'nın Akşehir ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Ankara'dan Yunak istikametine giden Ali Bolat idaresindeki 06 FN 6095 plakalı otomobil, Yunak- Ankara kara yolunun 6. kilometresinde karşı yönden gelen Şemsettin Murat Kaya'nın kullandığı 42 BVT 49 plakalı otomobil ile çarpışmış, Şemsettin Murat Kaya, Bayram Kaya ve Zehra Kaya ile Ragibe Harmancı olay yerinde hayatını kaybetmişti. Yaralanan Zübeyde Harmancı ile Ali Bolat ve Nurgül Koçtürk Bolat ambulanslarla çevre il ve ilçelerdeki hastanelere kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Abdulkadir Uysal - Güncel

Şemsettin Murat Ankara Konya Güncel Haberler Son Dakika

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