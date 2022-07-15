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Son dakika haberi | Konya'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlere dua edildi

Demirören Haber Ajansı - İsmail Akkaya - Güncel
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Son dakika haberi | Konya'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlere dua edildi

Bir son dakika haberine göre KONYA'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Mevlana Meydanı'nda buluşup, şehitleri andı, dua etti.

KONYA'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Mevlana Meydanı'nda buluşup, şehitleri andı, dua etti.

15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Konya'da da anma etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Konya protokolü şehitliği ziyaret etti. Kentin çeşitli yerlerinde 15 Temmuz konulu fotoğraf sergileri açıldı. Daha sonra '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri Mevlana Meydanı'nda devam etti. Törene Konya Valisi Vahdetten Özkan, protokol üyeleri ve binlerce kişi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kuran'ı Kerim okunup tüm şehitlere dua edildi. 15 Temmuz'daki darbe girişimini anlatan bir sinevizyon gösterisi  yayınlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'millete sesleniş' konuşmasını dinleyen vatandaşlar, gece boyu sürecek etkinlikleri takip etti. Tören kapsamındaki etkinlikler, demokrasi nöbeti olarak sabah saatlerine kadar devam edecek.


Demirören Haber Ajansı / İsmail Akkaya - Güncel

Demokrasi Konya Güncel Haberler Son Dakika

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